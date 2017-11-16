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В Москве отметили 85-летний юбилей композитора Яана Ряэтса ({{commentsTotal}})

Культура
Антон Алексеев
Яан Ряэтс.
Яан Ряэтс. Автор: PM/Scanpix
Культура

В Москве отметили 85-летний юбилей одного из самых известных эстонских композиторов, профессора Эстонской академии музыки и театра Яана Ряэтса. Несмотря на солидный возраст, юбиляр лично прибыл в Москву, чтобы присутствовать на торжественных концертах.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Концерт в Московском Доме композиторов начался с исполнения "24 маргиналий" - одного из самых известных в России произведений Ряэтса. Этот цикл музыкальных миниатюр для двух фортепьяно был написал более 30 лет назад и к настоящему времени стал классикой.

Концерты, на которых исполнялись произведения как самого маэстро, так и его учеников, прошли также в Московской Консерватории и Доме архитекторов.

Однако к Дому композиторов у Яана Ряэтса отношение особое. "Я очень счастлив, что могу присутствовать на своем юбилее здесь, в Москве. Раньше я бывал в Москве часто, поэтому это место стало для меня настоящим домом", - сказал композитор.

Юбилей маэстро, который совпал с фестивалем "Московская осень", помогли организовать как эстонские, так и российские музыканты и композиторы.

"Его знают, его любят, его хотели здесь видеть. Весной председатель Союза композиторов Олег Галахов сказал замечательную фразу: "Мы не знаем, получится ли организовать "Московскую осень", потому что с деньгами сейчас трудно, но авторский концерт Ряэтса мы в любом случае организуем", - сказала пианист и педагог Натали Саккос.

"Вы знаете, имя Яна Петровича Ряэтса - это украшение нашего фестиваля. И для нас самое важно было то, что он изъявил желание к нам приехать, несмотря на возраст, почтенный возраст", - добавил Галахов.

Помимо музыки самого Ряэтса, в программе юбилейных концертов были также произведения его самых известных учеников - Раймо Кангро и Эркки-Свена Тюйра.

Редактор: Андрей Крашевский

яан ряэтс


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