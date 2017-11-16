В Национальной библиотеке состоялась презентация книги об Арнольде Рюйтеле

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель представил в Национальной библиотеке биографическую книгу, на трехстах пятидесяти страницах которой уместилась почти вся долгая и насыщенная биография 89-летнего политика, который по-прежнему активно участвует в общественной жизни.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Периоду президентства с 2001 по 2006 годы в книге уделено сравнительно мало места.

Судя по всему, для самого Рюйтеля самым ярким и памятным периодом стал конец 1980-х годов, когда началось движение за восстановление независимости Эстонии.

Рюйтель возглавлял тогда президиум Верховного Совета Эстонской ССР и отстаивал в Москве интересы Эстонии.