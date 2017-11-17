В субботу облачно с прояснениями, осадки, +3.. +8

Циклон с Ботнического залива смещается дальше на северо-восток, а циклон со стороны Норвегии будет перемещаться на юго-восток.

Ночью облачность уплотнится, местами дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. На островах и побережье скорость ветра 10-15 м/с, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от +2 до +7.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, местами мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. На островах и побережье скорость ветра 8-13 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от +3 до +8.