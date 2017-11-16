Столичный район Пыхья-Таллинн остался без электричества почти на два часа ({{commentsTotal}})
Вечером 16 ноября в районе Пыхья-Таллинна более 6000 квартир лишились электричества, сообщила госкомпания Elektrilevi.
Как сообщает компания, проблема возникла в сети высоковольного напряжения.
В компании Elering сообщили, что проблема возникла на подстанции в Пыхья-Таллинне.
"В 19:46 на подстанции Volta на улице Тёэстузе в Таллинне выключились два трансформатора 110 кВт", - сообщило предприятие.
В общей сложности без электроэнергии остались 6240 домохозяйств.
Подачу электроэнергии удалось восстановить в 21:25.
Редактор: Артур Тооман