Эстония добивается от Афганистана экстрадиции губернатора Кабула

Власти Эстонии добиваются от Афганистана выдачи губернатора провинции Кабул Мохаммеда Якуба Хайдари, заочно приговоренного Харьюским уездным судом в 2011 году к четырем годам тюрьмы за экономические преступления.

Хайдари, по данным официального сайта провинции Кабул, заступил на высокий пост решением президента Афганистана в середине сентября, назвав одним из своих основных приоритетов борьбу с коррупцией.

В Эстонии он был заочно приговорен к тюремному заключению за уклонения от уплаты налогов и хищение крупной суммы. В международный розыск его объявли в 2009 году. В 2015 Хайдари едва не стал министром сельского хозяйства Афганистана – помешала красная пометка интерпола и судебный вердикт в Эстонии.

В Департаменте полиции на запрос "Актуальной камеры на русском языке" ответили накануне, что Эстония по-прежнему разыскивает Хайдари по международным каналам и требует от Афганистана его выдачи.

В МИДе затруднились сказать, насколько назначение на пост губернатора Кабула осужденного в Эстонии, пусть и заочно Хайдари, может осложнить отношения между двумя странами.

В 2015 году в интервью Би-би-си Хайдари заявил, что стал жертвой политического заговора и подвергся нападкам со стороны мафии. Он отметил тогда, что он не находится в подполье и готов приехать в Эстонию, чтобы отстаивать свои права.