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Налоговики будут бороться с незаконным выплачиванием дивидендов при помощи гласности ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография Автор: pixabay.com
Экономика

В борьбе против незаконного выплачивания дивидендов вместо зарплаты (получившего в Эстонии название "OÜ-tamine") Налогово-таможенный департамент намерен и в будущем продолжать пользоваться опробованной стратегией, в соответствии с которой общественность информируется о проблеме скрытых трудовых отношений и о решениях, принимаемых по этой теме Государственным судом.

Об этом генеральный директор департамента Вальдур Лайд сказал в своем выступлении на проходившей в четверг в Таллинне конференции, организованной концерном PwC.

"Что касается такого распространенного явления как "OÜ-tamine", то у нас уже существует схема, как работать в таких ситуациях. Во-первых, мы информировали общественность о данной проблеме, поскольку мы такое положение дел расценили как незаконное. Затем по ряду конкретных случаев мы довели дело до конкретных налоговых решений и до Государственного суда. Затем мы сами оповестили как предприятия, так и СМИ о том, что решения Государственного суда уже имеются и попросили предпринимателей самих навести порядок. И начали консультировать предпринимателей на тему того, каких изменений мы ждем от них", – пояснил Лайд в своем выступлении.

Лайд подчеркнул, что ведомство ставило своей целью не наказывать за использование схемы "OÜ-tamine", а проинформировать предпринимателей о том, что имеются четкие правила о том, что разрешено и что – нет. До судебного разбирательства по вопросу о сокрытии истинного характера трудовых отношений департамент дошел только с тремя предприятиями.

"Ресурсы Налогово-таможенного департамента ограничены, и разрешать каждый отдельный случай сокрытия реальных трудовых доходов ведомству не под силу. Но по оценке Налогово-таможенного департамента, в борьбе с этим явлением можно было бы использовать в качестве образца примененную налоговиками стратегию", – отметил Лайд.

По его словам, к сокрытию сути трудовых отношений прибегают по-прежнему, но уже значительно реже. "Имеющиеся у налогово-таможенного департамента данные свидетельствуют о том, что в течение двух последних лет у нас на рынке труда появились 635 новых получателей зарплаты, а налогов на рабочую силу было собрано на сумму более 5 млн евро", – добавил он.

"С помощью используемой нами стратегии мы хотим решить и другие, более крупные проблемы, например, случаи скрытого распределения прибыли", – рассказал Лайд.

"OÜ-tamine" – это создание видимости оказания взаимных услуг между предприятиями для уплаты налогов на рабочую силу в меньшем объеме или уклонения от них.

Редактор: Ирина Киреева

oü-tamine


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