В торговых центрах Таллинна, Нарвы и Йыхви можно пройти экспресс-тест на ВИЧ

В пятницу, 17 ноября, в Эстонии начинается всеевропейская неделя тестирования на ВИЧ, в рамках которой в торговых центрах по всей Эстонии будут открыты кабинеты экспресс-тестирования, с тем, чтобы люди смогли бы пройти необходимую проверку и во внерабочее время.

Цель кампании — повысить информированность людей о ВИЧ и призвать жителей страны к регулярной проверке своего здоровья.

Тестирование анонимное, а результат можно получить через несколько минут. Экспресс-лаборатории будут в Таллинне, Нарве, Йыхви, Тарту, Пярну, Раквере, Выру и Пайде.

С 17 по 24 ноября тест можно пройти в следующих местах:

Таллинн – в Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4) в пятницу с 16:00-19:00 и субботу с 12:00-15:00

Нарва – в Fama Keskus (Фама, 10) в пятницу с 16:00-19:00 и субботу с 12:00-15:00.

Йыхви – в Jewe Keskus (Нарвское шоссе, 8) в воскресенье с 12:00-15:00 и понедельник с 16:00-19:00.

Тарту – в Lõunakeskus (Рингтеэ, 75) в воскресенье с 12:00-15:00 и понедельник с 16:00 до 19:00, в Консультации по вопросам сексуального здоровья (Рингтеэ, 75) в четверг с 13:00 до 15:00 и с 16:00-17:30, а также в следующую пятницу (24.11) с 13:00-15:00 и с 16:00-17:30.

Пярну – в Pärnu Keskus (Айда, 7) в субботу с 13:00-16:00 и воскресенье с 13:00-16:00.

Раквере – в Põhjakeskus (Хальяля, 4) во вторник с 16:00-19:00.

Выру – в Южно-Эстонской больнице (Юри, 19а) во вторник с 14:00-18:00 в кабинете 411 и в следующую пятницу, 24.11, с 12:00-15:00.