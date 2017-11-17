ФОТО: Tesla представила свой первый электрический грузовик

Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 километров, причем после всего получасовой зарядки он может сразу проехать еще 650 километров. Semi сможет при полной загрузке (36 тонн) разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд, передает meduza.io.

В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi центральная посадка – кресло водителя расположено по центру кабины. Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя.

Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается.