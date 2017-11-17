В Нарве стартовал хакатон гиперлокальных СМИ

На двухдневном хакатоне для русскоязычных независимых СМИ “Hyperlocal”, который пройдет с 17 по 19 ноября в Нарвском колледже, журналисты, дизайнеры, активные люди и разработчики будут создавать новые и привлекательные технические решения для русскоязычного пользователя СМИ в странах Балтии.

"На хакатоне гиперлокальных СМИ, то есть местной медиа, мы ищем инновационные решения и технические применения для местных медийных предприятий или платформ", - объяснила сооснователь Нарвского творческого инкубатора "OBJEKT multimedia future hub" и руководитель конкурса технических идей Prototron Яна Павленкова.

Во время творческого марафона (хакатон) будут созданы прототипы медийных приложений, которые повысят конкурентоспособность местных СМИ.

Говоря об ожиданиях организаторов, Павленкова отметила, что они ждут активных людей и команды из Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы за два дня создать прототипы идей и пилотные проекты, готовые к показу публике.

Новости, интервью, обзоры и многое другое может быть создано и передано зрителям, слушателям и читателям с помощью современных технологий. "Мы ждем современные и практичные решения, интересные для различных целевых групп. На хакатоне приветствуются идеи с применением виртуальной и дополненной реальности, технологий видео в 360 градусов, игр, машинного обучения, искусственного интеллекта и т.д.", - сказала Павленкова.

Директор Нарвского колледжа Кристина Каллас сказала, что хакатон - это единственная, в своем роде, возможность для развития творческого мышления. "В дополнение к этому хакатон дает возможность участникам завести новые знакомства. А так же, открывается доступ к менторам и специалистам, которые будут работать с командами и помогать участникам развивать уже имеющиеся идеи или разработать совершенно новые решения окружающих проблем".