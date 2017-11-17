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Скончался эстонский хормейстер Уно Уйга ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

В ночь на пятницу, 17 ноября, на 91-м году жизни скончался известный эстонский хормейстер Уно Уйга.

Уно Уйга родился 21 ноября 1925 года в Таммисту.

Уйга учился в Тартуской музыкальной школе. В 1947 году он основал смешанный хор Heli и в 1961 году – Тартуский хор мальчиков. В 1957 году он закончил заочное обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на факультете хорового дирижирования.

Он работал учителем в 1953-1980 гг в Тартуской педагогической школе и в 1980-1995 в Тартуской средней школе номер 7.

Редактор: Ирина Киреева

уно уйба


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