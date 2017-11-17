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Эстония потратит из резерва 700 000 евро на развитие культурных связей с Финляндией ({{commentsTotal}})

Культура
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Автор: Scanpix/Postimees
Культура

Правительство Эстонии выделит эти средства в поддержку Финско-эстонского фонда культуры. Фонд поддерживает сотрудничество между странами как на уровне отдельных лиц, так и организаций в сфере культуры, творческой индустрии и образования.

"Хорошие отношения между Эстонией и Финляндией основаны на исторических связях наших стран. Ежегодно через Финский залив совершается девять миллионов рейсов, что демонстрирует, насколько взаимосвязаны наши жизни. И Эстония, и Финляндия отмечают свой 100-летний юбилей, и довольно примечательно, что именно сейчас правительства обеих стран решили внести свой вклад в фонд культуры, направленный на сближение наших народов", – сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Правительство Финляндии планирует выделить в фонд культуры шесть миллионов евро. Финансовый вклад обоих государств пропорционален валовому национальному продукту.

По словам министра культуры Эстонии Индрека Саара, отношения братских стран Эстонии и Финляндии являются, по сути, уникальными. "С финнами нас объединяют тесные лингвистические и культурные связи. Кроме того, у нас с Финляндией заключен самый давний действующий по сей день международный договор – конвенция духовного сотрудничества, и 1 декабря мы будем отмечать 80-летие со дня его подписания. Впереди нас ждут грандиозные празднования юбилеев наших стран. В этом плане я невероятно рад, что у нас есть возможность подставить фонду свое плечо и, тем самым, еще больше содействовать дальнейшему развитию культурного сотрудничества между нашими странами", – отметил Саар.

Фонд культуры был основан 10 декабря 2015 года в рамках частной инициативы. В стартовый капитал фонда, который составлял около 150 000 евро, внесли свой вклад 20 частных лиц из Эстонии и Финляндии, а также ряд организаций, в частности таких, как городские управы Таллинна и Хельсинки, университеты и частные предприятия.

Первая стипендия фонда в размере 15 000 евро будет присуждена 1 декабря в Хельсинки на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию подписания конвенции духовного сотрудничества между Эстонией и Финляндией.

Редактор: Артур Тооман

Источник: BNS

финско-эстонский фонд культуры


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