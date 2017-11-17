Полуфиналистка Eesti Laul Ника Прокопьева сохранит интригу вокруг песни до декабря

В число отобранных на прошлой неделе полуфиналистов Eesti Laul попала певица Ника Прокопьева, которая пробилась в полуфинал конкурса со второй попытки. И хотя конкурсную песню певица представит лишь в декабре, в эфире передачи "Кофе+" она исполнила другую песню, чтобы познакомить зрителей со своим творчеством.

По правилам конкурса, песни всех участников полуфинала конкурса Eesti Laul будут опубликованы в конце декабря. Ника свою песню пока еще не опубликовала, объясняя это желанием сохранить интригу. Кроме того, по ее словам, композицию еще нужно доработать.

"Песню еще нужно доделать. Я скинула демо-версию, на которую мы особенно не надеялись. Ну и мы хотим сохранить интригу и выпустим песню в самый последний момент", - отметила Ника в интервью для "Кофе+".

В прошлом году Ника уже участвовала в конкурсе Eesti Laul с песней, написанной в соавторстве с Александром Жеделёвым, но в тот раз пробиться в полуфинал ей не удалось.

"В тот раз перед нами не стояло как таковой задачи попасть в полуфинал, мы скорее хотели заявить о себе. Песня была на русском, что тоже не совсем соответствует Eesti Laul. В этом году я сделала песню на английском языке. Не скажу, что она была записана специально для конкурса, она уже была в архиве. Но мы решили попробовать", - рассказала певица.

Музыку и слова песни Ника написала сама. Влад Горбан сделал аранжировку.

Ранее Ника Прокопьева побеждала на конкурсе "Голос Балтии", представляла Эстонию на фестивале "Славянский Базар", выпустила свою пластинку, участвовала в украинской версии "X-Factor", где ей удалось дойти до третьего круга. Несмотря на это, певица в первую очередь хочет построить карьеру в Эстонии.

"Конечно, хотелось бы что-то построить и в своей родной стране, прежде чем завладеть миром, нужно сначала чего-то добиться у себя дома", - отметила она.

Конкурсную песню "Nock-nock" Ника представит ближе к концу декабря, но тем не менее, в эфире передачи "Кофе+" она спела песню Кристины Агилеры "Hurts".

Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 17 февраля, в ходе которого зрители смогут отдать свой голос за наиболее понравившуюся композицию.