ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: эстонские балерины показали класс на борту судна в Финляндию ({{commentsTotal}})
Балетная труппа Национальной оперы "Эстония" в ноябре выступит в Финляндии. Балерины, которые в пятницу отправились в турне, весело провели время на борту судна.
100-летие Финской Республики отмечают 6 декабря 2017 года, а через некоторое время юбилей празднует Эстонская Республика. Важные даты отмечают совместными мероприятиями.
Эстония в качестве подарка представит балет "Коппелия" и "Кратт", мюзикл "Пеппи Длинный Чулок", оперу "Травиата", концерты для малышей и ряд образовательных проектов, передает menu.err.ee.
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17-26 ноября эстонские артисты выступают в концертном зале Tampere-talo в Тампере, в Хельсинки в Александровском театре (Aleksanterin teatteri) и в Musiikkitalo.
Редактор: Ирина Киреева