Омбудсмен предлагает отменить запрет на наружную политическую рекламу в период активной кампании ({{commentsTotal}})
Канцлер юстиции Юлле Мадизе в четверг передала спикеру Рийгикогу Эйки Нестору ряд предложений по изменению регулирующего сферу предвыборной агитации законодательства. Среди прочего омбудсмен предлагает отменить запрет на использование наружной политической рекламы в период активной кампании, а также в основной день голосования. Наравне с этим, по мнению Мадизе, следует усилить роль Комиссии по надзору за финансированием партий. Тему продолжит Владимир Ойжинский: