В результате админреформы у жителей Нарва-Йыэсуу изменился официальный почтовый адрес

В результате административной реформы в Эстонии в системе адресных данных Земельного департамента пришлось обновить приблизительно 500 000 почтовых адресов. Жителям пяти городов, в том числе и Нарва-Йыэсуу, теперь придется дважды указывать слово "город" ("linn") при официальном написании своего адреса.

В ближайшее время изменения из адресной системы попадут в другие базы данных, в том числе в регистр народонаселения, коммерческий регистр, земельный кадастр и строительный регистр. "Обычные граждане не должны ничего делать", – сказал ERR руководитель отдела адресных данных Земельного департамента.

Всего пришлось изменить 555 000 адресов, из которых почти 385 000 – адреса кадастровых единиц, 160 000 – бытовых зданий (из них почти 15 000 содержат также жилые помещения) и 155 000 жилых помещений.

Посмотреть, изменился ли адрес, можно на главной странице геопортала Земельного департамента. Здесь можно найти как действующий адрес, так и тот, который был до реформы.

Особое внимание на адреса нужно обратить жителям пяти городов – Нарва-Йыэсуу, Хаапсалу, Пайде, Тарту и Пярну, которые теперь представлены как в качестве единиц самоуправления, так и в качестве административных единиц. Это означает, что в официальном адресе придется два раза писать слово "город" ("linn"). Например, написание адреса в Нарва-Йыэсуу будет выглядеть так: Ида-Вируский уезд, город Нарва-Йыэсуу, город Нарва-Йыэсуу, дальше следует улица и номер дома (Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn).