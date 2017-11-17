Жители Лапландии наблюдали похожее на метеор световое явление ({{commentsTotal}})
В четверг вечером на севере Финляндии было зарегистрировано необычное световое явление и прозвучал звук, похожий на взрыв. По мнению специалистов, это был метеор, который летал в атмосфере Земли на высоте 150-200 километров.
"Это, вероятно, был метеор – большая глыба. То, откуда он прилетел и знали ли о нем заранее, неизвестно, - отметил доцент космической физики обсерватории геофизики Соданкюля при университете Оулу Юрки Маннинен, добавив, что речь может идти и об обломке спутника.
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Редактор: Дина Малова