Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

Сотрудники Таллиннского департамента окружающей среды обнаружили на водоеме Паэского парка в Ласнамяэ мертвых птенцов лебедей. Исследование показало, что причиной гибели стали разбухшие в их желудках зерна.

После сообщений жителей района о том, что молодняк лебедей с серым оперением исчез с пруда парка Паэ, сотрудникам Таллиннского департамента окружающей среды все-таки удалось обнаружить птенцов, но без признаков жизни.

Исследование показало, что причиной гибели приц стало то, что их пищеводы и желудки были набиты зернами.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова выступила с обращением к таллинцам с призывом не кормить диких водоплавающих птиц.

Она подчеркнула, что это очень сильно вредит их здоровью, приводя к преждевременной гибели. Если птицы будут страдать от недостатка корма, то им на помощь придут специалисты.