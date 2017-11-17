По Нарове впервые прошла баржа с грузом в 1300 тонн

На строящийся под Кингисеппом в России завод по производству аммиака везут два агрегата весом 1300 тонн. Крупногабаритный груз уже доставили из порта Усть-Луга в Ивангород по приграничной реке Нарова, а после планируют по Таллиннскому шоссе довезти до Кингисеппа.

Альтернативный путь доставки был выбран из-за того, что транспортные развязки и мосты по маршруту Усть-Лужский порт – Кингисепп не рассчитаны на подобную нагрузку, а река Луга является слишком мелкой и заиленной, сообщает агнетство lenoblinform.

В Ивангороде, который находится на берегу Наровы, был построен специальный причал для перегрузки реактора с баржи на трал, обустроены два железнодорожных переезда около заезда на промзону, выравнивание и расширение нескольких участков дороги, а также поднятие газовой эстакады, находящейся на маршруте, на приемлемую высоту.

Грузовая баржа на Нарове. Автор: lenoblinform.ru

Оба аппарата - абсорбер СО2 и регенератор СО2 низкого давления - колонна отдувки инертных газов - являются важными звеньями в цепочке производства аммиака. Изготовлены они были в Малайзии и отличаются от аналогов повышенной производительностью.

Завод по производству аммиака планирует запустить во второй половине 2018 года.