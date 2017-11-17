Новый рекорд: биткойн стоит 8000 долларов

Биткойн в ночь на 17 ноября обновил исторический максимум. Его стоимость на бирже Bifinex впервые превысила 8000 долларов. По данным биржи Coindesk, максимальная стоимость биткойна 17 ноября составляла 7998,32 долларов.

К утру криптовалюта подешевела. По данным на 9:31, биткойн стоил 7897,36 долларов на Coindesk и 7903 долларов на Bifinex. За сутки он вырос более чем на 800долларов, сообщают "Ведомости".

В августе нынешнего года биткойн стоил 4000 долларов, а в начале января чуть больше 1000 долларов.