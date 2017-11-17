LIVE: Осиновский, Кылварт, Ладынская и Алендер дебатируют на тему интеграции ({{commentsTotal}})
В пятницу в Таллинне продолжается международная конференция на тему интеграции "Чувство единства в многонациональном обществе: роль культуры, СМИ и гражданского общества". В программе конференции - дебаты представителей четырех крупнейших политических сил, наблюдать за которыми можно и на портале rus.err.ee.
Дебаты под названием "Сплоченная Эстония: столько еще предстоит сделать" (Lõimuv Eesti: nii palju veel teha, kohtades käia, inimesi lõimida) модерируют журналист Неэме Рауд и председатель совета ЦУ "Фонд интеграции" Кристина Каллас.