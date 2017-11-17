В пятницу в Таллинне продолжается международная конференция на тему интеграции "Чувство единства в многонациональном обществе: роль культуры, СМИ и гражданского общества". В программе конференции - дебаты представителей четырех крупнейших политических сил, наблюдать за которыми можно было и на портале rus.err.ee.

Дебаты под названием "Сплоченная Эстония: столько еще предстоит сделать" (Lõimuv Eesti: nii palju veel teha, kohtades käia, inimesi lõimida) модерировали журналист Неэме Рауд и председатель совета ЦУ "Фонд интеграции" Кристина Каллас.

В обсуждении принимали участие Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), Йоко Алендер (Партия реформ), Михаил Кылварт (Центристская партия), Виктория Ладынская (Союз Отечества и Res Publica). Первоначально в дебатах должен был принять участие и Мартин Хельме (Эстонская консервативная народная партия), однако он на дебаты не пришел.

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар рекомендует обратить внимание на это обсуждение: "Так как формирование настроений в обществе во многом зависит от политиков, то именно их мы и пригласили обсудить тему. Надеюсь, что дебаты будут содержательными".