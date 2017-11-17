Канцлер права: Таллинн должен отменить недопустимую дополнительную плату за вывоз мусора

Таллиннский департамент окружающей среды на основании незаконного предписания об обработке отходов добавил жителям дополнительную плату за содержание регистра и предоставление счетов за вывоз мусора, считает канцлер права Юлле Мадизе.

В пятницу канцлер права отправила председателю городского собрания Таллинна Михаилу Кылварту письмо, в котором отмечает, что Таллинн незаконно делегировал назначение размера платы за вывоз мусора городскому департаменту. По закону эту плату должно устанавливать только горсобрание, передает ERR Uudised.

Кроме того, департамент на основании действующего, но по мнению канцлера права, незаконного предписания об обработке отходов прибавил жителям в счета за вывоз мусора дополнительную плату за содержание регистра и предоставление счетов.

Согласно расчетам Департамента конкуренции Таллинн таким образом добавил к цене за вывоз мусора дополнительную плату в размере почти 40%.

"Согласно закону о конституции финансовые обязательства можно фиксировать законом или на основании закона таким образом, чтобы были указаны критерии ценообразования. В данном случае Таллинн установил дополнительную плату за вывоз мусора решением ведомственного предписания, хотя закон такой дополнительной платы не предусматривает", – пояснила канцлер права.

Юлле Мадизе предложила горсобранию привести предписание Таллинна об обработке мусора в соответствие с законом и конституцией.