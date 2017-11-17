rus.err.ee

Канцлер права: Таллинн должен отменить недопустимую дополнительную плату за вывоз мусора ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Таллиннский департамент окружающей среды на основании незаконного предписания об обработке отходов добавил жителям дополнительную плату за содержание регистра и предоставление счетов за вывоз мусора, считает канцлер права Юлле Мадизе.

В пятницу канцлер права отправила председателю городского собрания Таллинна Михаилу Кылварту письмо, в котором отмечает, что Таллинн незаконно делегировал назначение размера платы за вывоз мусора городскому департаменту. По закону эту плату должно устанавливать только горсобрание, передает ERR Uudised.

Кроме того, департамент на основании действующего, но по мнению канцлера права, незаконного предписания об обработке отходов прибавил жителям в счета за вывоз мусора дополнительную плату за содержание регистра и предоставление счетов.

Согласно расчетам Департамента конкуренции Таллинн таким образом добавил к цене за вывоз мусора дополнительную плату в размере почти 40%.

"Согласно закону о конституции финансовые обязательства можно фиксировать законом или на основании закона таким образом, чтобы были указаны критерии ценообразования. В данном случае Таллинн установил дополнительную плату за вывоз мусора решением ведомственного предписания, хотя закон такой дополнительной платы не предусматривает", – пояснила канцлер права.

Юлле Мадизе предложила горсобранию привести предписание Таллинна об обработке мусора в соответствие с законом и конституцией.

Редактор: Ирина Киреева

отходывывоз мусораплата


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ

Трамвайная линия в порт будет: Таллинн готовится приобрести новые трамваи

Таллинн составляет условия тендера, чтобы в ближайшем будущем закупить восемь новых трамваев и заключить договор о приобретении еще приблизительно 20 трамваев, которые будут обслуживать планируемую линию в порт.

инфографика
вырастут ли снова цены на алкоголь?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

16.11

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой Обновлено

16.11

Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

16.11

В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции

16.11

Исследование: уровень социального неравенства в ЕС снижается

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:05

Осиновский, Кылварт, Ладынская и Алендер обсуждали интеграцию Обновлено

15:02

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

14:10

Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки: конечную станцию хотят сделать в аэропорту Вантаа

14:06

Канцлер права: Таллинн должен отменить недопустимую дополнительную плату за вывоз мусора

13:30

Новый рекорд: биткойн стоит 8000 долларов

13:06

Заболеваемость ОРЗ в Эстонии остается стабильной

13:00

По Нарове впервые прошла баржа с грузом в 1300 тонн

12:42

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

12:30

Жители Лапландии наблюдали похожее на метеор световое явление

12:26

В результате админреформы у жителей Нарва-Йыэсуу изменился официальный почтовый адрес

12:12

К программе VEPA за четыре года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей

12:12

Омбудсмен предлагает отменить запрет на наружную политическую рекламу в период активной кампании

12:07

Эстония добивается от Афганистана экстрадиции губернатора Кабула Обновлено

11:26

ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: эстонские балерины показали класс на борту судна в Финляндию

Полезно знать

Топ читаемости
16.11

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета не облагаемого налогом минимума Обновлено

16.11

Нейвельт о пособии на покупку электромобиля: это полнейший абсурд

16.11

"Инсайт": нечестные "юристы" обманули пенсионеров в Кохтла-Ярве

16.11

В выходные ID-карты можно будет обновить в торговых центрах

12:42

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

16.11

Канцлер права: пенсии можно облагать налогом в полном объеме

16.11

Таллиннский порт приватизируют к лету 2018 года

16.11

ФОТО: Таллинн готовится к открытию рождественского рынка

14.11

Кинофестиваль PÖFF: что посмотреть на русском языке

12:07

Эстония добивается от Афганистана экстрадиции губернатора Кабула Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:02

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

13:06

Заболеваемость ОРЗ в Эстонии остается стабильной

12:12

К программе VEPA за четыре года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей

12:12

Омбудсмен предлагает отменить запрет на наружную политическую рекламу в период активной кампании

11:14

Таллинн приглашает на утренние занятия спортом

09:10

В пятницу днем ветрено, +5..+8

09:10

От переохлаждения страдают, главным образом, лица в состоянии алкогольного опьянения

16.11

К школьной программе VEPA за 4 года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: