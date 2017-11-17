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Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки: конечную станцию хотят сделать в аэропорту Вантаа ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Обсуждение проекта строительства железнодорожного тоннеля между Таллинном и Хельсинки идет полным ходом — на данном этапе рассматриваются варианты расположения станций на финской стороне. Предположительно, поезд будет останавливаться в центре Хельсинки и на станции Пасила, а конечная остановка будет в аэропорту Вантаа, передает издание Helsingin Sanomat (HS).

Руководитель исследовательского проекта FinEst Link Кари Руохонен отметила, что в рамках проекта определяется не только маршрут тоннеля, но и станции, терминалы и склады, передает err.ee.

"Окончательный план еще не может быть представлен, поскольку он находится на стадии разработки", - добавила она.

Официальное предварительное исследование, которое спонсируется за счет средств ЕС, должно быть готово в феврале следующего года.

Строительные работы планируется начать в 2030-х годах. В проекте FinEst Link задействованы Хельсинки, Таллинн, регион Уусимаа, уезд Харьюмаа, а также Финляндия и Эстония.

Основатель и бывший владелец компании Rovio, разработавшей видеоигру Angry Birds, Питер Вестербака вместе со своими партнерами предложил рассмотреть другой маршрут железнодорожного тоннеля, в случае которого станция была бы и в Эспоо. Руководство проекта готово рассмотреть и такой вариант.

"Они получат всю основную информацию и расчеты, которые мы составим. На основании этих данных они могут предлагать свои варианты", - отметила Руохонен.

В официальном исследовании также есть предложения расположить терминалы в районе аэропорта, где есть удобное сообщение с остальной Финляндией.

Кроме того, в исследовании делается прогноз относительно количества пассажиров, которые могут воспользоваться железнодорожным сообщением, вплоть до 2050 года. Руохонен отметила, что прогнозы аналогичны уже воплотившимся в жизнь оценкам относительно тоннеля между Францией и Англией.

"Согласно нашим прогнозам, количество пассажиров вырастет в два или три раза", - сказала она.

Редактор: Дина Малова



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