О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

С нового года все желающие получат возможность проверять в публичной базе данных Авторегистра, какие автомобили могут использоваться только для служебных поездок, и сообщать Налогово-таможенному департаменту (НТД), если сосед или знакомый пользуется таким автомобилем для частных поездок.

Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

В департаменте заверили, что чиновники не будут реагировать на каждое сообщение и что речь не идет о призыве писать доносы.

Решение пометить в авторегистре автомобили, которые могут использоваться только в служебных целях, было принято после того, как министерство финансов в начале года отказалось от подвергнутого критике плана ввести цветные номера для служебных автомобилей.

Глава отдела налогов НТД Эвелин Лийвамяги сказала на состоявшейся недавно конференции PwC, что информация в Авторегистре общедоступна, поэтому речь идет о т.н. "эффекте соседского дозора": люди смогут сами следить за тем, используются ли автомобили только для служебных поездок, и информировать об этом департамент.

Глава пресс-службы НТД Райнер Лауритс сообщил ERR, что высказывание Лийвамяги ни в коем случае не является призывом, а разъяснением, что такая информативная запись в регистре является общедоступной.

С нового года вступит в силу новый порядок налогообложения т.н. специальных льгот, к которым относятся различные материальные выгоды в неденежной форме, предоставляемые работодателем работнику, в том числе служебный автомобиль. Если раньше ставка налога на такую спецльготу была фиксированной, то теперь она будет зависеть от мощности двигателя автомобиля: 1,96 евро за киловатт мощности двигателя для автомобилей возрастом 0-5 лет и 1,47 евро для более старых машин.

Ведущий налоговый аудитор отдела налогового аудита НТД Кайа Колло пояснила, что налоги со спецльготы нужно будет платить только в том случае, если работодатель разрешает работнику совершать на автомобиле не только служебные, но и частные поездки.

"С нового года важно не использование автомобиля для частных поездок, а наличие разрешения на такие поездки", - сказала Колло.

Соответственно, предприятие должно решить, будет ли оно разрешать частные поездки на своих автомобилях, а если такого разрешения не будет, то об этом надо сообщить в Налогово-таможенный департамент. Функция для такого сообщения появится в электронной системе департамента не позднее середины декабря.

"Налогообложение зависит не только от пометки, сделанной Департаментом шоссейных дорог в регистре, поэтому речь идет прежде всего об информативной записи. Эта информация публичная, поэтому любой может ее посмотреть, сделав соответствующий запрос в Департаменте шоссейных дорог", - подтвердила Колло.

Сообщение о нарушении должно быть подкреплено анализом риска НТД

По словам ведущего налогового аудитора, все желающие смогут сообщить в налоговое ведомство о подозрении, что автомобиль используется не только для служебных поездок и, соответственно, происходит уклонение от налогов, по электронной почте vihje@emta.ee или по телефону 800 4444.

"Хотим все же подчеркнуть, что современное предпринимательство связано с частыми перемещениями и наличие автомобиля, используемого исключительно для предпринимательства, к примеру, на парковке торгового центра, может быть совершенно обоснованным", - добавила Колло.

Кроме того, полученное сообщение о возможном нарушении должно поддерживаться анализом рисков департамента. НТД в первую очередь свяжется с предпринимателем, чтобы совместно выяснить точные обстоятельства использования автомобиля.

"Обязательно учтем, что предпринимателям потребуется время, чтобы привыкнуть к изменениям", - подчеркнула Колло.

Марек Хельм, который возглавлял департамент в 2011-2017 годах, отказался прямо комментировать эту тему.

"Это чувствительная тема. Я и, наверное, весь департамент получили свой урок. Несомненно, они сами готовы разъяснить и обосновать свою рабочую методику, чтобы ее приняла общественность", - отметил Хельм.

"Мой опыт с прошлого раза говорит о том, что общественность тогдашние меры контроля не приняла. Из этого в департаменте были сделаны принципиальные выводы, и департамент продолжил деятельность в том ключе, чтобы быть предпринимателю консультирующим партнером", - добавил он.