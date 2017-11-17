Жители Петербурга против установки памятника Виктору Цою

Жители Кировского района Санкт-Петербурга воспротивились установке памятника Виктору Цою, потому что опасаются, что возле него будут собираться поклонники с асоциальным поведением.

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок представил свое обращение с подписями тысячи человек, которые, якобы, выступают категорически против монумента, сообщила fontanka.ru

В тексте обращения жителей к депутату авторы ссылаются на то, что поклонники музыканта Виктора Цоя часто ведут себя асоциально. Так, в 2008 году памятник Цою убрали с Арбата, потому что жителей окрестных домов "не грела перспектива соседства с фанатами, которые писают на стену памяти Цоя и моются в фонтане "Турандот". В конце обращения авторы выразили опасение, что "молодые паломники с ирокезами" превратят их "жизнь в благоустроенном зеленом районе в кошмар".

Под обращением стоит 12 подписей руководителей ТСЖ и ЖСК "от имени жильцов микрорайона", также имеется подшивка с подписными листами 1074 человек.