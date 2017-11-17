На выходных ветрено, +2...+8

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Синоптик Валентина Юдакова.
Синоптик Валентина Юдакова.
Сотрудники Таллиннского департамента окружающей среды обнаружили на водоеме Паэского парка в Ласнамяэ мертвых птенцов лебедей. Исследование показало, что причиной гибели стали разбухшие в их желудках зерна.
Тартуский окружной суд в пятницу оставил в силе вынесенное ранее уездным судом оправдание Владимира Шохина, которого прокуратура обвиняла в жестоком убийстве.
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".
Предприниматель Индрек Нейвельт считает абсурдом планы государства восстановить пособие на покупку электромобилей в ситуации, когда денег не хватает для решения многих горящих проблем.
В пятницу, 17 ноября, стартовал 21-й кинофестиваль PÖFF ("Черные ночи"), и об его открытии было объявлено на крыше Центра Solaris, где был запущен большой воздушный шар с изображением символа фестиваля — волка.
На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает спикер Рийгикогу Эйки Нестор