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ФОТО: фестиваль PÖFF объявлен открытым ({{commentsTotal}})

Культура
Открытие фестиваля PÖFF на крыше Solaris
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Фото: Открытие фестиваля PÖFF на крыше Solaris Автор: Сийм Лыви/ERR
Культура

В пятницу, 17 ноября, стартовал 21-й кинофестиваль PÖFF ("Черные ночи"), и об его открытии было объявлено на крыше Центра Solaris, где был запущен большой воздушный шар с изображением символа фестиваля — волка.

Торжественное открытие кинофестиваля PÖFF состоится 17 ноября в 19 часов в Концертном зале Nordea. Церемония начнется с вручения премии фестиваля за дело всей жизни и премии имени Бруно Оя молодым актерам Эстонии.

После церемонии открытия состоится показ бельгийского фильма "Страсть и верность" режиссера Микаэля Р. Роскама.

Фестиваль "Темные ночи" пройдет с 17 ноября по 3 декабря в Таллинне и Тарту.

Редактор: Надежда Берсенёва

pöffтемные ночи


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КУЛЬТУРА
Открытие фестиваля PÖFF на крыше Solaris

ФОТО: фестиваль PÖFF объявлен открытым

В пятницу, 17 ноября, стартовал 21-й кинофестиваль PÖFF ("Черные ночи"), и об его открытии было объявлено на крыше Центра Solaris, где был запущен большой воздушный шар с изображением символа фестиваля — волка.

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