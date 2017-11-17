ФОТО: фестиваль PÖFF объявлен открытым ({{commentsTotal}})
В пятницу, 17 ноября, стартовал 21-й кинофестиваль PÖFF ("Черные ночи"), и об его открытии было объявлено на крыше Центра Solaris, где был запущен большой воздушный шар с изображением символа фестиваля — волка.
Торжественное открытие кинофестиваля PÖFF состоится 17 ноября в 19 часов в Концертном зале Nordea. Церемония начнется с вручения премии фестиваля за дело всей жизни и премии имени Бруно Оя молодым актерам Эстонии.
После церемонии открытия состоится показ бельгийского фильма "Страсть и верность" режиссера Микаэля Р. Роскама.
Фестиваль "Темные ночи" пройдет с 17 ноября по 3 декабря в Таллинне и Тарту.
Редактор: Надежда Берсенёва