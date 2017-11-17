Nordica будет чаще летать из Таллинна в Киев

Эстонская авиакомпания Nordica уплотнит расписание рейсов в украинскую столицу: с 26 апреля 2018 года начнутся полеты и в киевский аэропорт "Жуляны".

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба эстонской национальной авиакомпании.

Весной эстонская авиакомпания начнет совершать полеты через аэропорт "Жуляны", расположенный недалеко от центра украинской столицы. В настоящее время предприятие выполняет ежедневные полеты между Таллинном и киевским аэропортом "Борисполь", а с 26 апреля трижды в неделю будут совершаться полеты и в удобно расположенный недалеко от самого центра Киева аэропорт "Жуляны".

По оценке Nordica, объемы пассажиропотоков между Украиной и странами-членами Европейского союза увеличиваются в результате вступившего в силу этим летом безвизового режима и положительных сдвигов в украинской экономике.

Аэропорт "Жуляны" расположен примерно в 12 километрах от центра Киева, что делает эти воздушные ворота особенно удобными для предпринимателей, ценящих свое время в поездках.

Директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк отметил, что полеты в "Жуляны" послужат отличным дополнением к существующему расписанию рейсов отечественной авиакомпании в другой киевский аэропорт.

"Мы стремимся расширить свободу выбора для своих клиентов и развить пассажирский транзит в Таллинне для дальнейшего укрепления нашего сообщения со странами Скандинавии и Центральной Европы, а также с Россией. Киев сегодня создает для этого хорошие предпосылки", - пояснил Свен Кукемельк.

Nordica будет совершать рейсы через киевский аэропорт "Жуляны" трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам из Киева в Таллинн с вылетом в 6:05 и по вторникам, четвергам и воскресеньям из Таллинна в Киев в 22:40