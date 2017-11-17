Актуальная камера 17.11.2017 (18:00)

Сотрудники Таллиннского департамента окружающей среды обнаружили на водоеме Паэского парка в Ласнамяэ мертвых птенцов лебедей. Исследование показало, что причиной гибели стали разбухшие в их желудках зерна.
Тартуский административный суд поддержал аптечную сеть Apotheka в споре с Департаментом лекарственных средств, отменив решение департамента о лишении аптеки лицензии на работу в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".
Предприниматель Индрек Нейвельт считает абсурдом планы государства восстановить пособие на покупку электромобилей в ситуации, когда денег не хватает для решения многих горящих проблем.
Балетная труппа Национальной оперы "Эстония" в ноябре выступит в Финляндии. Балерины, которые в пятницу отправились в турне, весело провели время на борту судна.
На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает спикер Рийгикогу Эйки Нестор