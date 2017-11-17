Суд вернул Apotheka лицензию на работу в PERH

Тартуский административный суд поддержал аптечную сеть Apotheka в споре с Департаментом лекарственных средств, отменив решение департамента о лишении аптеки лицензии на работу в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

Такое решение суд вынес в пятницу, 17 ноября, передает "Актуальная камера".

Таким образом, суд аннулировал решение Департамента лекарственных средств о прекращении лицензии аптеки в больнице.

Суд отметил, что цель закона о лекарствах - обеспечивать безопасноcть, эффективность и качество медикаментов, а не защищать чьи-либо экономические или личные интересы. Департамент лекарств не исключает. что обжалует сегодняшнее решение административного суда.

В начале октября у Terve Pere Apteek закончился договор об аренде помещения с PERH. Конкурс на нового арендатора помещения, организованный больницей, выиграла аптека Benu, которая до сих пор не может переехать в здание, так как Apotheka отказывается освободить помещение.

В итоге Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии Apotheka в помещениях больницы, но Тартуский административный суд ранее разрешил ей возобновить продажу лекарств, поскольку некоторые лекарства невозможно купить в других столичных аптеках.

Terve Pere Apteek судится как с Департаментом лекарственных средств, так и с Северо-Эстонской региональной больницей. В департаменте подчеркнули, что он не вмешивается в спор по поводу аренды между больницей и фирмой, а только контролирует соответствие лицензии существующим требованиям.