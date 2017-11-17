ФОТО: в таллиннском роддоме одновременно оказались три семьи тройняшек

В пятницу, 17 ноября, в мире отмечается Международный день недоношенных детей. И удивительным образом в этот день в роддоме при Ида-Таллиннской центральной больнице оказались три семьи тройняшек.

Если самые младшие тройняшки - Габриэль, Микаэль и Рикардо - родились только на прошлой неделе, то отметить Международный день недоношенных детей пришли родители тройняшек вместе со своими детьми, которые появились на свет в стенах этого роддома в июне этого года, а также в концерте по поводу этого дня в составе ансамбля скрипачей играли и родившиеся в 2009 году тройняшки Марта, Мийна и Паула.

Во всем мире 17 ноября объявлен Международным днем недоношенных детей, цель которого - привлечь внимание к появившемся раньше срока детям и проблемам, связанным с этим. День недоношенных детей впервые отмечался в мире в 2011 году, а в Эстонии этот день отмечается с 2013 года.

В родильном доме при Ида-Таллиннской центральной больнице состоялся традиционный лестничный концерт, и дом был освещен преимуществом сиреневым цветом, символизирующим преждевременное рождение.

Каждый год в Эстонии рождается около 800 недоношенных детей.