Сторонник "Исламского государства" в Латвии получил 10 лет тюрьмы

Рижский окружной суд приговорил к 10-летнему тюремному заключению Мартиньша Гринбергса, воевавшего на стороне "Исламского государства".

Суд вынес свое решение накануне, отменив приговор суда первой инстанции, который оправдал Гринбергса по статье об участии в военных преступлениях, сообщила в пятницу, 17 ноября, "Актуальная камера".

По данным местных СМИ, это первый приговор латвийского суда по делу о противоправном участии в вооруженном конфликте.

Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

Сам Гринбергс заявил, что считает приговор признаком коррумпированности власти.