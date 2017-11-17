Сторонник "Исламского государства" в Латвии получил 10 лет тюрьмы ({{commentsTotal}})
Рижский окружной суд приговорил к 10-летнему тюремному заключению Мартиньша Гринбергса, воевавшего на стороне "Исламского государства".
Суд вынес свое решение накануне, отменив приговор суда первой инстанции, который оправдал Гринбергса по статье об участии в военных преступлениях, сообщила в пятницу, 17 ноября, "Актуальная камера".
По данным местных СМИ, это первый приговор латвийского суда по делу о противоправном участии в вооруженном конфликте.
Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор в Верховном суде.
Сам Гринбергс заявил, что считает приговор признаком коррумпированности власти.
Редактор: Андрей Крашевский