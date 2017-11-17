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В ФРГ не могут сформировать правительство спустя два месяца после выборов ({{commentsTotal}})

За рубежом
Очередной раунд переговоров состоялся 17 ноября.
Очередной раунд переговоров состоялся 17 ноября. Автор: DPA/Scanpix
За рубежом

Предварительные консультации о создании коалиции в недавно избранном германском бундестаге снова завершились безрезультатно.

Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Переговоры представителей блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободной демократической партии и партии "Союз-90/Зеленые" длились всю ночь с четверга на пятницу.

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами, касающимися беженцев. Один из самых спорных вопросов - воссоединение семей беженцев.

Принципиальные разногласия вызывают и вопросы отказа от угольной энергетики.

По результатам состоявшихся 24 сентября выборов в 709-местный бундестаг прошли шесть партий: ХДС/ХСС (246 мест), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 153 места), Альтернатива для Германии (94 места), Свободная демократическая партия (80 мест), Левая партия (69 мест), Союз 90/Зеленые (67 мест)

Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ остались двумя крупнейшими силами в Бундестаге, но получили значительно меньшую долю голосов, чем на выборах в 2013 году. В то же время, свободные демократы и "Альтернатива для Германии" преодолели пятипроцентный барьер и прошли в Бундестаг.

Редактор: Андрей Крашевский

коалиционные переговорыбундестагфрг


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