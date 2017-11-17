Китайские врачи провели первую успешную пересадку человеческой головы

Китайские врачи провели первую в мире удачную пересадку человеческой головы. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в Вене итальянский хирург Серджио Канаверо, объявивший о своем намерении пересадить человеческую голову еще в 2015 году.

"Первая трансплантация проведена на трупе. Следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга", - цитирует заявление Канаверо газета The Telegraph.

Пересадку провели врачи из Медицинского университета китайского города Харбин под руководством хирурга Жень Сяопина. "Операция заняла 18 часов. В 2015 году я утверждал, что понадобится 36 часов, но китайцам удалось вдвое сократить этот срок", - рассказал Канаверо, добавив, что документы с описанием медицинских подробностей пересадки будут опубликованы в ближайшие несколько дней.

При этом итальянский хирург отметил, что его конечной целью остается пересадка человеческого мозга в донорское тело. "Моя изначальная цель - не пересадка головы, а пересадка мозга. Китайцы преследуют цель излечить неизлечимые ранее болезни. Моя цель - продление человеческой жизни, потому что я считаю старение болезнью, требующей излечения", - пояснил Канаверо.

В 2015 году российский программист Валерий Спиридонов дал итальянскому хирургу согласие на операцию по трансплантацию головы. Спиридонов страдает от врожденной спинальной мышечной атрофии - заболевания, при котором мышцы и скелет больного еще в раннем детстве останавливаются в развитии. Болезнь с каждым годом прогрессирует, и россиянину трудно контролировать свое тело. Поэтому он согласился на операцию, даже несмотря на риск не выжить после нее.