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Партия реформ начала готовиться к парламентским выборам ({{commentsTotal}})

Эстония
Совет уполномоченных Партии реформ.
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Фото: Совет уполномоченных Партии реформ. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Партия реформ приступила к составлению новой программы и подготовке к парламентским выборам 2019 года.

Партийную программу и подготовку к выборам реформисты обсудили в пятницу, 17 ноября, на заседании совета уполномоченных партии в Таллинне, сообщила "Актуальная камера".

Нынешняя программа партии была одобрена 12 лет назад - в 2005 году.

По словам председателя партии Ханно Певкура, реформисты не намерены забывать главные тезисы партии свободной рыночной экономике и правах человека. Вместе с тем идеи, по словам Певкура, должны быть направлены в будущее.

Новые планы реформистов найдут отражение в предвыборной платформе.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры"

Редактор: Андрей Крашевский

партия реформ


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