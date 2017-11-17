Главы стран ЕС потребовали от Лондона четких гарантий прав для своих граждан

Лидеры стран-членов Евросоюза считают, что Великобритания должна сформулировать четкую позицию о том, каким образом после брексита будут гарантированы права работающих в Соединенном Королевстве трех миллионов граждан ЕС.

Об этом главы стран-членов ЕС заявили на специальном саммите в шведском Гетеборге, посвященном социальным вопросам, сообщила в пятницу, 17 ноября, "Актуальная камера".

По их мнению, Великобритания должна активно действовать во имя достижения соглашения по выходу из ЕС. В частности, Лондону следует сформулировать четкую позицию о том, каким образом будут гарантированы права работаюших в Соединенном Королевстве трех миллионов граждан ЕС после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

По заверению британского премьера Терезы Мэй, Великобритания продолжит сотруднтичество с Евросоюзом в социальной сфере после выхода из ЕС и права всех работников будут защищены.