Сборная Эстонии по футболу прибыла на Фиджи с экспериментальным составом

В ночь на воскресенье по эстонскому времени футболисты национальной сборной в гостях проведут товарищеский матч с командой Фиджи в необычном составе с восемью дебютантами.

Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Утром команда завершила путешествие в город Сува и разместилась на базе, где провела первую тренировку.

Перелет на тихоокеанские острова, который включал в себя четыре пересадки, занял около 30 часов и за это время у делегации не было возможности поспать в обычных условиях. Кроме того, игрокам пришлось пережить смену климатических и часовых поясов.

Главный тренер команды Мартин Рейм повез в турне по Океании экспериментальный состав, в котором восемь игроков являются дебютантами сборной Эстонии.

"Около 30 часов дороги позади. Это было нелегко, но все держались молодцами. Теперь по эстонскому времени у нас очень-очень ранняя утренняя тренировка, но мы постараемся как можно быстрее акклиматизироваться", - сказал нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер.