rus.err.ee

Сборная Эстонии по футболу прибыла на Фиджи с экспериментальным составом ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

В ночь на воскресенье по эстонскому времени футболисты национальной сборной в гостях проведут товарищеский матч с командой Фиджи в необычном составе с восемью дебютантами.

Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Утром команда завершила путешествие в город Сува и разместилась на базе, где провела первую тренировку.

Перелет на тихоокеанские острова, который включал в себя четыре пересадки, занял около 30 часов и за это время у делегации не было возможности поспать в обычных условиях. Кроме того, игрокам пришлось пережить смену климатических и часовых поясов.

Главный тренер команды Мартин Рейм повез в турне по Океании экспериментальный состав, в котором восемь игроков являются дебютантами сборной Эстонии.

"Около 30 часов дороги позади. Это было нелегко, но все держались молодцами. Теперь по эстонскому времени у нас очень-очень ранняя утренняя тренировка, но мы постараемся как можно быстрее акклиматизироваться", - сказал нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер.

Редактор: Андрей Крашевский

сборная эстонии по футболу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Аптека в Северо-Эстонской региональной больнице.

Суд вернул Apotheka лицензию на работу в PERH

Тартуский административный суд поддержал аптечную сеть Apotheka в споре с Департаментом лекарственных средств, отменив решение департамента о лишении аптеки лицензии на работу в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

инфографика
вырастут ли снова цены на алкоголь?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

16.11

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой Обновлено

16.11

Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

16.11

В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции

16.11

Исследование: уровень социального неравенства в ЕС снижается

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
21:30

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую Обновлено

21:22

Сборная Эстонии по футболу прибыла на Фиджи с экспериментальным составом

21:22

Бар St. Patrick's в Старом городе переехал с Суур-Карья на Пикк

21:06

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась Обновлено

21:03

Канцлер права: Таллинн должен отменить недопустимую дополнительную плату за вывоз мусора Обновлено

20:56

В Атлантике пропала аргентинская подводная лодка

20:53

ФОТО и ВИДЕО: фестиваль PÖFF объявлен открытым Обновлено

20:49

Главы стран ЕС потребовали от Лондона четких гарантий прав для своих граждан

20:43

Актуальная камера 17.11.2017 (20:00)

20:42

Министр образования Латвии считает автономию русских школ неконституционной

20:34

В Великобритании вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом

20:22

Жителей Ида-Вирумаа зазывают на работу в Таллинне вахтенным методом

20:14

Партия реформ начала готовиться к парламентским выборам

19:56

ЕС советует Лондону поторопиться с решением о своих выплатах союзу

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: