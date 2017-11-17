В Великобритании вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом

В Великобритании в небе над графством Бакингемшир столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от города Хай-Уиком в 30 километрах от Лондона. В результате крушения двух летательных аппаратов могли погибнуть четыре человека, однако их тела пока не найдены, передает rambler.

Сообщается, что обломки разбившихся вертолета и самолета нашли местные жители. Машины были приписаны к аэродрому Wycombe Air Parkк, который располагается неподалеку от места аварии. Аэродром предоставляет, в том числе услуги по обучению навыкам пилотирования воздушных судов.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные бригады. Полиция в интересах следствия и установления причин аварии оцепила район крушения.