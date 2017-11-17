В Атлантике пропала аргентинская подводная лодка

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины не вышла на связь в назначенное время у берегов южноамериканской страны. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает Gaceta marinera.

На борту дизель-электрической подлодки, построенной в Германии в 1985 году, находятся 44 члена экипажа. По последним рапортам, субмарина переправлялась из Ушуайи в Мар-дель-Плату, и пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега, передает Лента.

На ее поиски были направлены боевые корабли и аваиация. Ожидается, что в предполагаемый район бедствия корабли прибудут в течение шести часов.

11 мая итальянская подводная лодка Scire, направляясь на учения в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова, столкнулась с торговым судном. После столкновения в открытых водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же отправилась на базу. В результате инцидента команда субмарины и экипаж гражданского судна не пострадали.