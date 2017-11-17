Бар St. Patrick's в Старом городе переехал с Суур-Карья на Пикк

В конце октября в центре Таллинна закрылся, подчиняясь распоряжению городских властей об ограничении времени работы увеселительных заведений, находившийся на улице Суур-Карья бар St. Patrick's. Бар теперь находится по новому адресу, Пикк 45 в Старом городе.

Член правления сети St. Patrick's Прийт Вахе пояснил BNS, что поставленные властями Таллинна условия увеселительным заведениям в районе так называемого Бермудского треугольника не позволили предприятию на прежних условиях работать с прибылью и платить за аренду помещения. В связи с этим 31 октября бар на улице Суур-Карья закрылся.

По словам Вахе, предприятие открыло двери в новых помещениях на Пикк, 45. "Нам удалось найти новое место и благодаря этому сохранить рабочие места", - отметил Вахе.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя, затрагивающие девяти баров в Старом городе в районе улиц Суур-Карья, Вана-Пости и Мюйривахе.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечения ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезает время работы баров и ставит под вопрос возможности продолжать бизнес.