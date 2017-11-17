ФОТО: в Концертном зале Nordea прошло торжественное открытие кинофестиваля PÖFF ({{commentsTotal}})
В Таллинне в Концертном зале Nordea состоялось торжественное открытие кинофестиваля PÖFF. Среди приглашенных - эстонские политики, деятели культуры, журналисты.
На открытии кинофестиваля выступил министр культуры Эстонии Индрек Саар.
На церемонии открытия была вручена стипендия имени киноактера Бруно Оя, ее получил 35-летний режиссер Танель Тоом.
После церемонии открытия состоялся показ бельгийского фильма "Страсть и верность" режиссера Микаэля Р. Роскама.
Фестиваль "Темные ночи" пройдет с 17 ноября по 3 декабря в Таллинне и Тарту.