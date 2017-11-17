Врачи призвали расширить программу вакцинации населения

Участники состоявшейся в Тарту конференции, посвященной новой государственной программе иммунизации, призвали включить в программу дополнительные вакцины по примеру большинства других стран.

Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Вакцинация детей осуществляется в соответствии с единым и утверждаемом на государственном уровне графиком - календарем прививок. С нового года в Эстонии начнет действовать новая программа иммунизации, но отличий от предыдущей версии в ней немного.

"Самое большое изменение, внесенное в программу - это вакцинация от вируса папилломы человека. Вакцинацию будет финансировать государство и она войдет в календарь прививок. Будет проводится вакцинация девочек в возрасте двенадцати-четырнадцати лет", - сказала профессор медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар.

Однако в государственный календарь прививок некоторые вакцины до сих пор не вошли. Врачи надеются, что в будущем положение изменится.

"По сравнению с другими государствами, в наш календарь вакцинации не вошли такие вакцины как, например, прививка от пневмококковой инфекции, от ветряной оспы. Они есть в календаре прививок во многих государствах, у нас нет", - напомнила Лутсар.

Положительной тенденцией можно считать рост интереса к прививке от гриппа нынешней осенью. "В этом смысле, это может быть даже стало необычным явлением. Ведь когда вакцина закончилась, то люди обратили на это внимание и проявили больше интереса к вакцинации от гриппа", - сказала доцент семейной медицины Тартуского университета Марье Оона.

Как известно, от любой прививки родитель может написать отказ. По данным прошлого года, родительские запреты на привики составили почти 4%. Заболеваемость теми инфекциями, против которых детям сегодня делают прививки, благодаря вакцинации находится на очень низком уровне, считают врачи. Однако если прививки прекратить, а источники инфекции не исчезнут, то заболеваемость снова начнет расти.