Иво Линна дал школьникам урок музыки и пения

Известный музыкант Иво Линна рассказал ученикам Виру-Нигулаской школы об этапах становления музыки в песенных конкурсах за последние 50 лет, а также спел дуэтом с местной школьницей.

Необычный урок музыки прошел в шутливо-музыкальной форме, сообщила в пятницу, 17 ноября, "Актуальная камера".

Спеть дуэтом со звездой - такое испытание сегодня выпало на долю пятиклассницы школы Васта. Хотя она и призналась, что имела опыт выступления на сцене, а также несмотря на поддержку зала, голос ее иногда заметно дрожал на фоне пения мастера.

Сам певец перед уроком сказал, что уровень пения среди молодежи сильно вырос.

"За последние два десятка лет уровень вокала молодых эстонских певцов очень сильно поднялся. Им это нравится. Пение - популярно. Они хотят получить известность. В итоге они этим занимаются, тренируются. Если сравнивать со временами, когда я начинал - это небо и земля", - сказал музыкант.

Выступление Иво Линна в Виру-Нигула прошло в рамках программы "Школьные концерты", подготовленной Eesti Kontsert, которая предлагает школам знакомиться с музыкой через творчество молодых и уже известных композиторов и исполнителей. Для детей и взрослых история музыки таким образом становится гораздо доступнее.

"Когда говорит такой знаменитый человек, то это запоминается лучше. Здесь дети видят, слышат и лучше реагируют. После того, как они запели, сразу стало видно, насколько им понравилось. Хорошо было видно, что они живут музыкой", - сказал художественный руководитель Дома культуры Виру-Нигула Эрвин Лембер.

В прошлом сезоне в Эстонии прошло более четырехсот школьных концертов по программе Eesti Kontsert.