rus.err.ee

В Атлантике пропала аргентинская подлодка ({{commentsTotal}})

За рубежом
Подводная лодка
Подводная лодка "Сан-Хуан". Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Суда военно-морских сил Аргентины ведут поисковые работы в Южной Атлантике в надежде обнаружить подводную лодку, не отзывающуюся уже двое суток.

По словам представителей аргентинских ВМС, на борту подлодки 44 человека. Перед исчезновением она находилась примерно в 400 километрах от побережья Патагонии, передает Би-Би-Си.

Как заявил представитель военно-морского ведомства, пока нет явных признаков того, что с подлодкой случилось что-то более серьезное, чем просто потеря связи.

Аргентинская газета La Nacion пишет, что, скорее всего, на борту подлодки возникли проблемы с системой электроснабжения.

Подводная лодка "Сан-Хуан" типа TR-1700 была построена в Германии и в 1985 году вошла в состав военно-морских сил Аргентины.

Представитель ВМС Энрике Бальби сказал, что подлодка покинула военно-морскую базу в Ушуайе, на острове Огненной Земли, и отправилась на свою обычную базу в Мар-дель-Плата, но затем связь с подводной лодкой прекратилась.

"Это не значит, что она не потеряна, – добавил он. – Для того, чтобы она считалась потерянной, мы должны ее искать и не найти".

По словам Энрике Бальби, на борту подлодки достаточно продовольствия на несколько дней, и, скорее всего, она идет по заданному курсу.

Редактор: Ирина Киреева

подлодкаатлантика


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
инфографика
вырастут ли снова цены на алкоголь?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Трамвайная линия в порт будет: Таллинн готовится приобрести новые трамваи

Таллинн составляет условия тендера, чтобы в ближайшем будущем закупить восемь новых трамваев и заключить договор о приобретении еще приблизительно 20 трамваев, которые будут обслуживать планируемую линию в порт.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

16.11

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой

16.11

Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

16.11

В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции

16.11

Исследование: уровень социального неравенства в ЕС снижается

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Иво Линна.

Иво Линна дал школьникам урок музыки и пения

Известный музыкант Иво Линна рассказал ученикам Виру-Нигулаской школы об этапах становления музыки в песенных конкурсах за последние 50 лет, а также спел дуэтом с местной школьницей.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Один на один

На вопросы радиослушателей в прямом эфире отвечает спикер Рийгикогу Эйки Нестор

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:36

В субботу рейсы Linda Line между Таллинном и Хельсинки отменены

10:30

Полиция продает на аукционе вертолет

10:06

В Атлантике пропала аргентинская подлодка

17.11

В субботу облачно с прояснениями, осадки, +3.. +8

17.11

Иво Линна дал школьникам урок музыки и пения

17.11

ФОТО: в Концертном зале Nordea прошло торжественное открытие кинофестиваля PÖFF

17.11

Врачи призвали расширить программу вакцинации населения

17.11

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую Обновлено

17.11

Сборная Эстонии по футболу прибыла на Фиджи с экспериментальным составом

17.11

Бар St. Patrick's в Старом городе переехал с Суур-Карья на Пикк

17.11

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась Обновлено

17.11

Канцлер права: Таллинн должен отменить недопустимую дополнительную плату за вывоз мусора Обновлено

17.11

В Атлантике пропала аргентинская подводная лодка

17.11

ФОТО и ВИДЕО: фестиваль PÖFF объявлен открытым Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
17.11

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

17.11

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую Обновлено

16.11

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета не облагаемого налогом минимума

16.11

"Инсайт": нечестные "юристы" обманули пенсионеров в Кохтла-Ярве

17.11

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась Обновлено

17.11

По Нарове впервые прошла баржа с грузом в 1300 тонн

17.11

В результате админреформы у жителей Нарва-Йыэсуу изменился официальный почтовый адрес

17.11

Жителей Ида-Вирумаа зазывают на работу в Таллинне вахтенным методом

17.11

Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки: конечную станцию хотят сделать в аэропорту Вантаа

17.11

Арнольд Рюйтель: скандал с попойками в Кадриорге был проплаченной постановкой

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
17.11

На выходных ветрено, +2...+8

17.11

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

17.11

Заболеваемость ОРЗ в Эстонии остается стабильной

17.11

К программе VEPA за четыре года присоединилось уже более 80 школ и 180 учителей

17.11

Омбудсмен предлагает отменить запрет на наружную политическую рекламу в период активной кампании

17.11

Таллинн приглашает на утренние занятия спортом

17.11

В пятницу днем ветрено, +5..+8

17.11

От переохлаждения страдают, главным образом, лица в состоянии алкогольного опьянения

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: