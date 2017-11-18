В субботу рейсы Linda Line между Таллинном и Хельсинки отменены ({{commentsTotal}})
Судоходная компания Linda Line, обслуживающая рейсы на линии Таллинн-Хельсинки, в субботу, как и в пятницу, из-за сильного ветра отменила все свои рейсы, сообщается на сайте компании.
Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.
Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS