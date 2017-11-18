В Латвии в субботу отмечают 99-летие провозглашения государства

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.

В субботу, 18 ноября, в Риге и регионах пройдут праздничные концерты, выставки и другие мероприятия.

В Риге состоится парад Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, а в 20:00 пройдет торжественное мероприятие у памятника Свободы, где к народу обратится президент Раймонд Вейонис. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 Ноября и праздничным салютом.