В субботу по всей Латвии прошли торжественные мероприятия, посвященные 99-летию республики. В параде в Риге принимали участие эстонские военнослужащие.

Командовал парадом, в котором принимали участие более 1000 солдат Национальных вооруженных сил (НВС), земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов, командующий военно-морскими силами Ингус Визулис, а принимали его главнокомандующий армией президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде участвовали представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также промаршировали военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

У Рижского пассажирского порта демонстрировали военную технику и экипировку, а на причале были открыты для осмотра военные корабли.

Завершилось празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 Ноября и праздничным салютом.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.