В Таллинне проходит конгресс учителей истории из Эстонии и европейских стран

В субботу в Таллинне проходит VII конгресс учителей истории из Эстонии и еще 19 европейских стран, на котором обсуждаются состояние демократии и диктатур в Европе в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Конгресс организован Институтом прав человека и Эстонским обществом учителей истории и обществоведения EAÜS при сотрудничестве с Министерством образования и науки и Министерством юстиции Эстонии.

Конгресс открыли канцлер Министерства юстиции Тынис Саар и председатель правления EAÜS Мади Сомелар.

Традиция проведения в Эстонии конгрессов учителей Эстонии была положена в начале двадцатых годов прошлого века, четыре первых конгресса состоялись до 1940 года, их проведение было восстановлено EAÜS в 2011 году.

Конгрессы проходят раз в три года, и по словам организаторов, становятся все более приближенными к практической стороне жизни – то есть наряду с академическими направлениями работы на конгрессах обсуждаются методики преподавания и проходит ознакомление с межпредметными возможностями работы.