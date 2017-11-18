Подходящая малышам вакцина от гриппа осталась лишь в ряде аптек, пополнять запасы не будут

В этом сезоне в Эстонии доступны две вакцины от гриппа, но только одна из них подходит детям до трех лет. Пока она еще есть в некоторых аптеках и поликлиниках, но дополнительных объемов этой вакцины в Эстонию ввозить не будут. В этом году прививку от гриппа сделали многие жители Эстонии, поэтому запланированный на весь сезон объем вакцин был распродан уже в октябре.

В этом сезоне в Эстонию ввезли почти 77 500 доз вакцины от гриппа, хотя по предварительным планам разработчиков вакцины, на весь сезон должно было хватить 63 000 доз. Этот объем закончился в октябре.

В разгар сезона дополнительные вакцины не производят, так как время производства – длительное. Производитель может завезти дополнительные дозы только в том случае, если удастся достичь договоренности с другими странами, которые выделят что-то из своих запасов.

В этом году доступны два типа вакцины: одна защищает от четырех штаммов гриппа, вторая – от трех. Последняя вакцина (Influvac) подходит для маленьких детей, но после того, как ее запасы закончатся, пополнить их будет невозможно.

"Последняя дополнительная партия трехвалентной вакцины Influvac прибыла в Эстонию в конце прошлой недели, и она в некоторых аптеках и учреждениях здравоохранения еще доступна, но заказать дополнительные объемы невозможно", – сказала старший инспектор бюро лицензирования и инспекции Департамента лекарственных средств Клара Саар ERR Uudised.

Она добавила, что в четверг в Эстонию прибыли 11 500 доз четырехвалентной вакцины VaxigripTetra, которая подходит для вакцинации детей с трех лет. Она доступна по всей Эстонии.

По статистике Департамента здоровья, в этом году интерес к вакцине против гриппа особенно высок, но число желающих привиться росло несколько лет подряд. Из данных статистики ведомства следует, что большинство делает прививку в последнем квартале. Данные за четвертый квартал текущего года подсчитают в январе, однако если сравнить данные за третий квартал, то настолько активной вакцинации, как в этом году, ранее не было.

В этом году в третьем квартале прививку от гриппа сделали 8000 человек, тогда как в прошлом – 5200, а, например, в 2013 – чуть более 600.