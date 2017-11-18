В Пылвамаа в пожаре погибла пожилая женщина

В Пылвамаа в волости Канепи утром в субботу вспыхнул пожар в жилом доме, погибла пожилая женщина.

В 9:46 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Соодома горит жилой дом, из окна вырывается пламя. Спасатели вынесли из дома труп пожилой женщины, передает Postimees. По предварительным данным, дымового датчика в доме не было.

Спасательный департамент призывает соседей помогать пожилым людям, например, в установке дымового датчика, в замене батареек, в ремонте или чистке отопительных приборов и т. д., чтобы избежать страшных последствий пожара.